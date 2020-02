Roger O'Donnell: esce l'album "2 Ravens"

Nell'attesa che i Cure tornino a pubblicare un nuovo album - come da dichiarazione del leader della band Robert Smith -, il 64enne tastierista della formazione inglese, Roger O'Donnell, si porta avanti con il lavoro e annuncia l'uscita, prevista per il prossimo 24 aprile, del suo album solista “2 Ravens”.

Nei giorni scorsi, l'uscita del disco, è stata anticipata dalla pubblicazione del video del primo singolo estratto dall'album, “An Old Train”. Brano che si giova della collaborazione della cantante Jennifer Pague. La Pague, voce dei Vita and the Woolf, ha contribuito in quattro delle otto canzoni del disco.

“2 Ravens” è stato registrato in cinque soli giorni negli studi Air Edel di Londra. Il comunicato stampa riporta che il disco è molto personale, è stato scritto al termine del tour mondiale dei Cure nel 2016 ed “è fortemente influenzato dalla vita nell’Inghilterra rurale”.

Tracklist:

1. 'December'

2. 'An Old Train' (feat. Jennifer Pague)

3. '2 Ravens'

4. 'The Haunt' (feat. Jennifer Pague)

5. 'On The Wing'

6. 'The Hearts Fall'

7. 'Don't Tell Me....' (feat. Jennifer Pague)

8 . 'I'll Say Goodnight' (feat. Jennifer Pague)