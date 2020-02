Cure, in arrivo ‘due nuovi album e un’ora di rumore’

Una delle ultime volte in cui i Cure si erano espressi sui nuovi materiali ai quali la band britannica, discograficamente ferma a “4:13 Dream” del 2008, è al lavoro Robert Smith e soci avevano parlato di due album, il primo dei quali sarebbe arrivato sul mercato “sicuramente presto”. Date ancora non ce ne sono, ma la band di “Boys Don’t Cry” ha confermato al britannico New Musical Express i progetti già anticipati, spiegando anche qualcosa di nuovo, come il fatto che le canzoni alle quali il gruppo ha lavorato sono arrivate dall’“esperienza del lato più buio della vita”, che il titolo provvisorio del nuovo materiale è “Live from the Moon” e che il numero di dischi ai quali i Cure si stanno dedicando è tre, uno dei quali però è “letteralmente solo un’ora di rumore”.

“Ce ne sono davvero solo due, il terzo è letteralmente solo un’ora di rumore”, ha spiegato la voce dei Cure all’NME, non impegnandosi, però, a garantire nulla con troppa fermezza: “Sono troppo vecchio per promettere cose stupide come questa. Aspettate e vedrete!”. Sempre parlando con il magazine britannico Smith aveva anche raccontato di essere consapevole che “fino a quando non sarà completato [il disco], nessuno mi crederà”.

Lo scorso mese di ottobre i Cure hanno concluso, con la data all’Austin City Limits, il loro tour internazionale, nell’ambito del quale la band ha fatto tappa, nel giugno 2019, anche al Firenze Rocks. La nostra recensione del concerto la trovate qui.