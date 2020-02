Morgan ha chiesto a Boss Doms di remixare il suo pezzo: 'Mi ha dato del trashone italiano'

Boss Doms, inseparabile socio di Achille Lauro, avrebbe rifiutato di remixare la parte di "Sincero" ri-scritta da Morgan, quella in cui l'ex giudice di "X Factor" offendeva Bugo, che ha fatto infuriare così tanto il cantautore da spingerlo ad abbandonare in diretta televisiva il palco dell'Ariston, mettendo di fatto la parola fine all'avventura sanremese della bizzarra coppia. Lo ha rivelato Morgan stesso durante l'ospitata di ieri sera a "Live - Non è la D'Urso" che lo ha visto - tra le altre cose - interpretare insieme ad una piccola orchestra "Canzone per te" di Sergio Endrigo nella versione che avrebbe voluto proporre insieme a Bugo nella serata delle cover del Festival di Sanremo (l'arrangiamento di Morgan ha dato origine, nei camerini della manifestazione, alla lite sfociata nella riscrittura di "Sincero" e nell'uscita di scena di Bugo).

A proposito della mancata collaborazione con Boss Doms (vero nome Edoardo Manozzi), l'ex leader dei Bluvertigo ha detto:

"Ho sentito Boss Doms, gli ho chiesto: 'Perché non mi fai il remix della canzone? Del mio testo...'. Mi ha detto: 'Perché io in queste trashate italiane non ci entro'. Trashate italiane? E che io faccio trashate italiane? Non so perché mi abbia dato del trashone italiano".

Nessuna risposta, per ora, da Boss Doms, con il quale Morgan aveva peraltro avuto modo di condividere il palco dell'Ariston lo scorso anno, accompagnando Achille Lauro e lo stesso Manozzi nella serata dei duetti sulle note di "Rolls Royce".