Morgan, l’appello a Bugo: ‘Se chiedi scusa a Endrigo io chiedo scusa a te’

Si è consumato nel salotto di “Live - Non è la d'Urso” l’ultimo capitolo della saga Bugo-Morgan, a qualche ora di distanza dalla puntata di “Domenica In” che oggi pomeriggio ha visto ospite Cristian Bugatti, in arte Bugo. Questa volta è Morgan a prendere nuovamente la parola, nello stesso programma che già gli aveva dato voce settimana scorsa. A “Live - Non è la d'Urso” Marco Castoldi – questo il nome all’anagrafe di Morgan -, ha interpretato con l’orchestra “Canzone per te” di Sergio Endrigo, la cover della discordia, con l’arrangiamento da lui originariamente proposto all’orchestra di Sanremo, che ha dato origine, dietro alle quinte della kermesse, alla lite tra i due cantautori che ha portato poi all’uscita di scena di Bugo, il giorno successivo, e alla conseguente squalifica di entrambi gli artisti dal Festival. “Era questa, qui però non c’era Bugo che cantava”, ha commentato la sua performance Morgan, aggiungendo in riferimento all’orchestra: “Loro sono quindici, là i musicisti erano più di quaranta, sarebbe stata molto più poderosa”.

A Live #noneladurso Morgan canta il proprio arrangiamento di Canzone Per Te che voleva portare a Sanremo! pic.twitter.com/FgkVAzNNSP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 16, 2020

A fare da cornice alla performance di Morgan l’appello che il cantautore ha rivolto a Bugo, l’ennesima battuta dell’infinito dialogo che dallo scorso 7 febbraio non accenna a placarsi né da una parte e né dall’altra: “Bugo, se tu chiedi scusa a Endrigo io chiedo scusa a te”. Morgan ha poi proposto al pubblico un’altra cover, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, per poi inoltrarsi nuovamente, ribadendo il proprio punto di vista, nella vicenda sanremese, in compagnia della d’Urso, della madre di Morgan e degli altri ospiti della puntata.