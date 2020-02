Simple Minds, i concerti in Italia diventano 5 (e ripubblicano un album storico)

Doppia, anzi tripla celebrazione per i Simple Minds: la prima è già avvenuta, lo scorso autunno, con la pubblicazione di “40: The best of – 1979-2019”, raccolta che celebra i quarant'anni di carriera della band scozzese.

La seconda è un tour dedicato ai grandi successi, e appunto intitolato "40 years of hits tour 2020". La band aveva già annunciato 4 date per l'italia, e ne ha aggiunta una quinta: dopo Pistoia (11 luglio), Roma (15), Taormina (18) e Verona (4 agosto), si aggiunge Pescara - Giovedì 16 Luglio al Pescara Jazz & Songs, Teatro D’annunzio. I biglietti per i concerti saranno disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 13 febbraio. Racconta il leader e cantante Jim Kerr.

I Simple Minds sono diversi ora Anche se sono molto fiero della nostra storia professionale e dei successi ottenuti, non siamo una rock band da repertorio. Sono abbastanza pazzo da pensare che possiamo toccare ancora altissimi livelli, scrivendo musica e suonando dal vivo”.

Charlie Burchill aggiunge che “ci sono state varie incarnazioni dei Simple Minds negli anni, ma abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, e questo ha a che fare con la nostra attitudine ad esibirci live. È da sempre la nostra forza

Ma non è finita qui: perché il 6 marzo esce la ristampa di un album storico: "Street fighting years": uscito nell'89 e inciso con una formazione guidata da Jim Kerr, dal chitarrista Charlie Burchill e dal tastierista Mick MacNeil, fu il seguito di "Once upon a time" dell'85, venne trainato dal singolo "Mandela day" e seguito da un lungo tour. Una data italiana di quel tour, quella di Verona, sarà uno dei contenuti aggiuntivi del box. Ecco la tracklist

CD1: Street Fighting Years

1. Street Fighting Years

2. Soul Crying Out

3. Wall of Love

4. This Is Your Land

5. Take A Step Back

6. Kick It In

7. Let It All Come Down

8. Mandela Day

9. Belfast Child

10. Biko

11. When Spirits Rise

CD2: Edits, B-Sides and Remixes

1. Belfast Child - Edit

2. Mandela Day- Edit .

3. This Is Your Land - Edit

4. Saturday Girl – B-Side

5. Year of The Dragon – B-Side

6. This Is Your Land - DJ Version

7. Kick It In - Edit

8. Waterfront - '89 Remix

9. Big Sleep - Live

10. Kick It In - Unauthorised Mix

11. Sign O' The Times - Edit

12. Let It All Come Down - Edit

13. Sign O' The Times - B-Side

14. Jerusalem B-Side

15. Sign O' The Times - C. J. Mackintosh Remix

CD 3: Verona Live

1. Theme for Great Cities '90

2. When Spirits Rise

3. Street Fighting Years

4. Mandela Day

5. This Is Your Land

6. Soul Crying Out

7. Waterfront

8. Ghost Dancing

9. Book of Brilliant Things

10. Don't You (Forget About Me)

CD4: Verona Live.

1. Gaelic Melody

2. Kick It In

3. Let It All Come Down

4. Belfast Child

5. Sun City

6. Biko

7. Sanctify Yourself

8. East at Easter

9. Alive and Kicking