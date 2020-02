Sanremo 2020, Leo Gassmann vince nelle nuove proposte,

Leo è il figlio di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz: suona dall'eta di 7 anni e 9 anni è entrato al conservatorio di Santa Cecilia, abbandonato dopo 5 anni per dedicarsi al canto. Nel 2018 ha preso parte alla dodicesima edizione del talent show X Factor, arrivando fino alla semifinale. A fine 2019 è stato selezionato per la sezione giovani di Sanremo 2020, con il brano “Vai bene così”, che questa sera gli è valso la vittoria.

