Pearl Jam, ecco il terzo video di ‘Dance of the Clairvoyants’

Video 1, video 2, video 3. Per “Dance of the Clairvoyants”, l’ultimo singolo dei “Pearl Jam”, non era sufficiente una sola clip e dopo il primo video diffuso il 22 gennaio e il secondo pubblicato otto giorni dopo ecco anche il terzo video del brano, messo a disposizione dalla band di Eddie Vedder oggi, 7 febbraio, da qualche minuto. Potete guardare la clip “Dance Of The Clairvoyants (Mach III)” qui sotto:

Nel video si alternano frame della band che suona dal vivo a immagini di National Geographic sulla natura - in linea con i precedenti video diffusi -, che vanno dalle vedute della Terra dallo spazio a insetti e cellule.

La canzone è la prima anticipazione di “Gigaton”, in arrivo sui mercati il prossimo 27 marzo, dunque a circa sette anni di distanza dal precedente “Lightning Bolt”. I Pearl Jam porteranno il disco in tour nei prossimi mesi: la branca europea della serie di date prenderà il via a Francoforte il 23 giugno e si concluderà ad Amsterdam il 23 luglio. Nel mezzo, non manca la tappa italiana: la band di “Black” si esibirà a Imola il 5 luglio.