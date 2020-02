La storia di "Anthology 2" dei Beatles

Il seguito di Anthology 1 esce nel 1996 e include la produzione dei Beatles che va dall'inizio del 1965 fino al 1968.

Si tratta di pezzi tratti da album quali Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Magical Mystery Tour, oltre a una serie di registrazioni live presso l'ABC Theatre di Blackpool, lo Shea Stadium di New York e il Nippon Budokan Hall di Tokyo.

Non manca, poi, un demo di John Lennon, con la prima versione di Strawberry Fields Forever.

In questo triplo vinile ritroviamo, pertanto, i grandi classici dei Fab Four come Yesterday, Ticket To Ride, I Feel Fine, Help!, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Penny Lane, I Am The Walrus, Lady Madonna e molti altri ancora.

Anche in questo caso, come nella raccolta precedente, è stato inserito un inedito, Real Love.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM