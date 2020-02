Grace Jones dal vivo questa estate in Italia

Grace Jones sarà in concerto in Italia per un'unica data questa estate. L'appuntamento con la 71enne interprete giamaicana è previsto per il 28 agosto allo Spazio 211 open air mainstage al Parco Sempione di Torino, nell'ambito della rassegna Todays Festival.

I biglietti sono vendita al prezzo di 30 euro più eventuali diritti di prevendita sul circuito Ticketone.