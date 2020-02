Addio a Kirk Douglas

Kirk Douglas, padre di Micheal e ultimo testimone dell'età dell'oro di Hollywood, è morto all'età di 103 anni. A darne notizia è stato lo stesso figlio dell'ex attore, per mezzo di una nota diffusa presso la stampa americana: "Con tremenda tristezza annunciamo la dipartita di Kirk Douglas, che ci ha lasciato oggi all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'età dell'ora del cinema che ha vissuto al meglio il suo periodo migliore, un uomo il cui impegno per la giustizia e per le cause che sosteneva hanno stabilito uno standard al quale tutti noi, oggi, aspiriamo".

Protagonista di capisaldi della discografia mondiale come "Orizzonti di gloria", "Spartacus", "Sfida all'O.K. Corral", "20.000 leghe sotto i mari", "Fury" e molti altri, Douglas si era cimentato anche come cantante nel 1954, registrando il brano "A Whale of a Tale", scritta da Al Hoffman e Norman Gimbel e inserita nella colonna sonora del film di Richard Fleischer prodotto da Walt Disney "20.000 leghe sotto i mari":