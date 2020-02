Firenze Rocks 2020: The Jungle è il villaggio ufficiale

Dal 10 giugno al 13 giugno, alla Visarno Arena di Firenze, si terrà il festival denominato Firenze Rocks. Headliner della quattro giorni fiorentina saranno: Vasco Rossi, Green Day, Guns N'Roses e Red Hot Chili Peppers.

L'organizzazione mette a disposizione, per quanti volessero soggiornare nell'area dei concerti, The Jungle, il villaggio ufficiale di Firenze Rocks. The Jungle è più di un campeggio. Trattasi di un villaggio vicino al palco, dove sarà possibile soggiornare a partire dal 9 giugno per cinque notti oppure dal 10 giugno per quattro notti. The Jungle è situato nell’area dietro il backstage e si divide in tre zone e offre proposte a partire da 35 euro a notte per persona.



• La zona The Jungle Resort raccoglie le soluzioni per chi vuole vivere un’esperienza a 360° e godere del massimo comfort. Oltre ai diversi kit di accoglienza inclusi nel soggiorno, in alcuni pacchetti sarà possibile avere anche dei benefit, come l’ingresso anticipato all’area dello show per cui si possiede il biglietto, un parcheggio dedicato e un pass laminato.

• Nella zona The Jungle Nest si trovano invece le soluzioni più pratiche, ma ugualmente funzionali. Tutte le tende sono già montate e al loro interno sono inclusi i benefit presenti in fase di prenotazione.

• La zona Relax e Ristoro: bar, punti ristoro dedicati, zone ombra e occasioni di svago.

Le tipologie di alloggio disponibili:



Zona The Jungle Nest



The Duo (tenda in nylon fino a 2 persone)

The Junior (tenda in nylon fino a 4 persone)

The Bell (tenda in nylon fino a 4 persone)

The Teepee (tenda in nylon fino a 6 persone)



Zona The Jungle Resort



The Family (tenda in tela fino a 4 persone)

The Circle (tenda in tela fino a 4 persone)

The Spirit (tenda in tela fino a 4 persone)

I pacchetti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 12.00 di giovedì 6 febbraio sul sito firenzerocks.it/camping.