Il cantante mascherato, in UK c'è Skin degli Skunk Anansie. Video

Alla fine, era la papera. Skink, la leader degli Skunk Anansie, ha preso parte come interprete in incognito all'edizione britannica dello show televisivo "Il cantante mascherato", oltremanica noto come The Masked Singer: nel corso del programma la frontwoman della band di "Post Orgasmic Chill" si è esibita nascosta da un buffo da papera, eseguendo - tra gli altri - brani come "Livin’ On Prayer" dei Bon Jovi, hit della band americana originariamente pubblicata nell'album del 1986 "Slippery When Wet".

"Ho scelto la papera perché era una cosa completamente diversa da me", ha spiegato la cantante, che il prossimo mese di settembre pubblicherà la sua autobiografia per la prestigiosa casa editrice Simon and Schuster: "Ho solo pensato che fosse divertente, perché mi piace avere una paperetta di gomma nella vasca quando faccio il bagno. Ho pensato che sarebbe stata una cosa ridicola, pazzesca e folle, e che nessuno avrebbe indovinato. E ho avuto ragione".

Tra gli altri artisti che si sono prestati a prendere parte in veste di performer mascherati all'edizione 2020 di The Masked Singer ci sono stati, tra gli altri, Jake Shears degli Scissor Sisters, Kelis e il frontman dei Darkness Justin Hawkins. Contrariamente all'edizione italiana, quella britannica del "Cantante mascherato" è ancora in corso, con cinque concorrenti ancora in gara.

Gli Skunk Anansie hanno annunciato un tour nel Regno Unito che sarà inaugurato il prossimo 17 giugno a Norwich e che si concluderà dopo quindici tappe il 10 dicembre successivo a Cambridge.