Megadeth, Dave Mustaine è guarito dal cancro ‘al 100%’

A una decina di giorni dal ritorno sul palco del frontman dei Megadeth Dave Mustaine dopo la conclusione del ciclo di cure per il cancro alla gola che aveva colpito l’ex chitarrista dei Metallica, l’artista ha confermato il buon esito del suo percorso terapeutico. Mustaine ha infatti detto, dal palco della SSE Arena di Londra, lo scorso venerdì, di essere guarito “al 100%”, ribadendo così le buone notizie già divulgate dal musicista nei mesi scorsi. Ecco le parole con cui David Scott Mustaine, classe 1961, si è rivolto alla folla nella capitale britannica:

Circa un anno fa stavamo lavorando al nostro nuovo album a Franklin, Tennessee, e ho iniziato a sentire del dolore qui [indicando la gola]. Così sono andato dal dottore e lui mi ha detto, ‘Dave, hai il cancro’. E io, ‘cazzo! Ho il cancro’. Ed ero molto scioccato. Come prima cosa ho pensato, ‘Sono spaventato?’ E poi mi sono detto ‘no, sono arrabbiato cazzo’. E abbiamo smesso di registrare; abbiamo fermato tutto. Ho iniziato la terapia per il cancro. Ci sono stati 51 trattamenti con le radiazioni e nove trattamenti con la chemioterapia. E quando tutto era ormai stato detto e fatto ogni giorno pensavo ‘non posso fronteggiare il fatto di non suonare più. Non posso tollerare di non suonare più’.

Prosegue ancora Dave Mustaine:

Così mi sono messo a pregare. So che molti di voi sanno che io prego. Lo dico nella canzone [dei Megadeth] ‘Peace Sells’. Prego ogni giorno. Lo dico nella canzone. Lo dico dal secondo disco. Ma ho pensato anche a voi ragazzi ogni giorno. E ho pensato alla mia famiglia. E ho ricevuto questa forza da voi. E continuo a pensarci. E il 16 ottobre sono andato dal medico e lui ha detto ‘sei libero dal cancro al 100%’.

Superata la malattia di Mustaine i Megadeth non solo sono tornati in tour ma si sono rimessi al lavoro sull’album lasciato in sospeso, che andrebbe a configurarsi come il sedicesimo per la formazione losangelina.