La mamma di Lady Gaga parla della depressione della figlia

La mamma della popstar newyorchese Lady Gaga, Cynthia Germanotta, è stata ospite del programma web 'Through Mom's Eyes' e, seduta nel ristorante di famiglia, la Joanne Trattoria, ha raccontato i primi problemi di depressione avuti dalla figlia, sostenendo che un ruolo non marginale lo ha svolto il bullismo presente nella sua scuola.

La signora Germanotta che, insieme alla figlia, ha dato vita alla 'Born This Way Foundation', organizzazione che aiuta il benessere mentale nei ragazzi, ha ricordato:

“Alla scuola media, poiché era unica, ha iniziato ad avere molte difficoltà. Come, sentirsi isolata dai ritrovi. Umiliata. Insultata. Iniziò a interrogarsi su se stessa e a dubitare delle sue capacità. Ed è allora che sviluppò la depressione".

Cynthia ha detto che lei e il padre di Gaga, Joe, cercarono di fare del loro meglio come genitori per aiutarla, “ma (noi) non sapevamo tutto". Poiché non si era così informati sulla salute mentale come lo si è al giorno d'oggi. Cynthia Germanotta dice di non essersi resa conto di quanto profonda fosse la depressione della figlia:

"Mi sono resa conto dove avevo commesso degli errori, ma non conoscevo i segnali di avvertimento".

E continua: “Mentre la sua carriera decollava e viaggiavamo per il mondo parlando con i giovani, ci siamo resi conto di quanti altri giovani hanno avuto esperienze simili.” Questo è il motivo per cui Gaga ha voluto creare un'organizzazione che aiutasse i giovani a essere “meglio equipaggiati per affrontare le difficoltà di quanto non fosse stata lei.”