John Lennon: in arrivo un documentario sull'ultimo anno della sua vita

L'ultimo anno della vita di John Lennon sarà oggetto di un nuovo documentario programmato per celebrare il quarantesimo anniversario della morte del musicista di Liverpool.

Il titolo del film è 'John Lennon: The Final Year', proporrà del materiale mai visto prima e interviste a coloro che hanno trascorso del tempo insieme all'ex Beatle durante l'ultimo anno della sua vita. Lennon morì l'8 dicembre 1980, a causa di alcune ferite da arma da fuoco esplose dal 25enne Mark David Chapman di fronte al condominio dove abitava nell'Upper West Side di New York, il Dakota Building.

Il produttore del film è Ken Womack di Wonderwall Communications. Womack è anche l'autore del libro, 'John Lennon 1980: The Final Days in the Life of Beatle John', che sarà pubblicato il 9 ottobre nel giorno dell'ottantesimo compleanno di Lennon.

Il suo libro più recente è 'Solid State: The Story of Abbey Road and the End of the Beatles', pubblicato nel 2019 in concomitanza con il cinquantesimo anniversario dell'uscita dell'undicesimo album dei Beatles “Abbey Road” (leggi qui la nostra recensione).

Lilla Hurst, co-amministratore delegato del distributore del film, ha dichiarato: