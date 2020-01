Alicia Keys: il nuovo album esce a marzo, poi tour in Europa

“Alicia” è il titolo del nuovo album della cantante newyorchese e ora ha una data di uscita. Come annunciato da Alicia Keys sui social, l’ideale seguito di "Here" (leggi qui la nostra recensione) del 2016 - anticipato lo scorso 9 gennaio dal singolo “Underdog”, scritto dalla cantante insieme a Ed Sheeran e co-prodotto con Johnny McDaid - arriverà sui mercati il prossimo 20 marzo.

La voce di “If I ain't got you” ha inoltre comunicato le date del tour che prenderà il via il prossimo giugno e che farà tappa nel Regno Unito, in Europa e poi in Nord America. La branca europea della tournée a supporto di “Alicia” toccherà le città di Dublino, Manchester, Birmingham, Londra, Antwerp, Amburgo, Stoccolma, Oslo, Belrino, Monaco, Praga, Parigi, Madrid, Barcellona, Bordeaux, Esch-sur-Alzette, Colonia, Mannheim, Zurigo e Cracovia. Al momento non sono previste date anche in Italia.