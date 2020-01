I 100 anni di Federico Fellini: le musiche dei suoi film

Per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini, che il 20 gennaio 2020 avrebbe spento cento candeline, in una playlist sono stati raccolti i più famosi temi tratti dalle colonne sonore dei suoi film: da "La dolce vita" a "Otto e mezzo", passando per "Amarcord", "La città delle donne", "Giulietta degli spiriti", solo per citarne alcuni. L'ha curata Sugar.

Molte musiche portano la firma di Nino Rota, al fianco di Fellini nella maggior parte delle sue pellicole, ma nel corso della sua carriera il regista collaborò anche con Luis Bacalov e Nicola Piovani.