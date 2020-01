Umberto Tozzi: trovata morta l'ex moglie Serafina Scialò

Lutto in casa Tozzi. È morta l'ex moglie del cantante torinese, Serafina Scialò, madre del primo figlio di Tozzi, Nicola Armando. La donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Udine lo scorso venerdì, come riferiscono alcune testate locali. Ad allarmare le forze dell'ordine, il mancato rientro della Scialò sul luogo di lavoro dopo le festività natalizie e la sua irreperibilità. Secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduta per cause naturali.

Umberto Tozzi e Serafina Scialò si sposarono nel 1979, nel 1983 nacque l'unico figlio della coppia e l'anno successivo i due si separarono. La Scialò fu al fianco del cantante nel periodo in cui riscosse ampi successi grazie alle hit "Gloria" e "Stella stai", dopo il boom di "Ti amo". Insieme registrarono anche "Tre buone ragioni", una canzone contenuta all'interno dell'album "Hurrah!" di Tozzi, pubblicato nel 1984.