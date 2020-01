Eminem nella bufera, in una nuova canzone cita l'attentato al concerto di Ariana Grande

Ieri, 17 gennaio, Marshall Bruce Mathers III ha pubblicato a sorpresa l’album “Music to be murdered by”. Il nuovo disco di Eminem contiene la canzone “Unaccommodating” con Young M.A - inclusa nell’ideale seguito di “Kamikaze” del 2018 - che, in un passaggio, fa riferimento all'attentato che costò la vita, al termine di un concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena il 22 maggio del 2017, a ventidue fan. Reazioni negative nei confronti del rapper di Detroit non sono tardate ad arrivare.

Nel brano in questione Slim Shady rappa: “I’m contemplating yelling ‘bombs away’ on the game/Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting.” (“Sto pensando di urlare ‘bombe’, come se fossi fuori da un concerto di Ariana Grande in attesa”).

Il sindaco di Manchester Andy Burnham ha commentato i versi della canzone di Eminem e, in una dichiarazione alla BBC, ha detto sul rapper: “È offensivo senza motivo e profondamente irrispettoso verso le famiglie e tutte le persone colpite.”

Un articolo del Guardian riporta un'affermazione di Elkan Abrahamson, avvocato di alcune delle famiglie di coloro che hanno perso la vita al concerto di Manchester, che ha detto: “Eminem è un traditore del suo talento; questo è irrispettoso, ingiustificato e inutilmente crudele.”

Su Twitter, la madre di Martyn Hett - fan che ha perso la vita a soli 29 anni al live di Ariana Grande - ha scritto: “Sembra che si stia approfittando della fama di Ariana Grande e Justin Bieber, dicendo cose sgradevoli su altre celebrità. Per niente intelligente. Completamente inutile. E prima che tutti i fan di Eminem si avventino su di me, non mi interessa e non mi farò coinvolgere.”

Eminem - che nel maggio 2017 aveva incoraggiato il suo pubblico a fare una donazione alla Croce Rossa britannica a sostegno delle famiglie delle vittime dell’attentato - in precedenza aveva già fatto riferimento alla tragedia che si è consumata al concerto di Ariana Grande nel brano "Kick off" del 2018. Nella canzone il rapper dice: “Suicide bomber that’s seeing/Ariana Grande sing her last song of the evening/And as the audience from the damn concert is leaving/Detonates the device strapped to his abdominal region.” (“Attentatore suicida che guarda / Ariana Grande cantare la sua ultima canzone della serata / e mentre il pubblico se ne sta andando da quel dannato concerto / detona il dispositivo legato al suo petto.”)

Il pezzo “Kick off” consiste in un freestyle ed è accompagnato da un video girato al Shelter di Detroit, luogo in cui Eminem da giovane prendeva parte alle rap battle scontrandosi con altri rapper. La location è stata ricreata anche nel film “8 Mile” del 2002, film ispirato alla vita di Slim Shady che nella pellicola di Curtis Hanson interpreta il protagonista.