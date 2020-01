Eminem, a sorpresa il nuovo album ‘Music To Be Murdered By’: ascolta

Nella notte tra ieri, 16 gennaio, e oggi, Eminem ha pubblicato un nuovo album, “Music To Be Murdered By”. Il disco, che il rapper di Detroit non aveva in alcun modo anticipato, cosa che spesso Slim Shady è solito fare attraverso teaser piuttosto elaborati, include diverse collaborazioni, che vanno dal compianto rapper Juice WRLD a Ed Sheeran, da Anderson .Paak a Young M.A., fino ad arrivare a Royce Da 5’9”, White Gold, Skylar Grey, Black Thought, Q-Tip, Denaun, Don Toliver, KXNG Crooked e Joell Ortiz.

Gli unici segnali che avevano lasciato intendere che l’ideale seguito di “Kamikaze” fosse in dirittura d’arrivo non erano arrivati da Eminem bensì da persone a lui vicine, come il produttore S1 che aveva dichiarato che Marshall Bruce Mathers III si trovava in studio di registrazione a “incidere un sacco di dischi”. O come il collega 50 Cent che lo scorso mese di settembre raccontava di aver ricevuto del nuovo materiale da Eminem. La voce di “In Da Club” non è però presente nella fitta squadra di featuring di “Music To Be Murdered By”: la collaborazione tra i due rapper è andata in fumo o il disco non è l’unica sorpresa che Eminem aveva in serbo?

Insieme al disco, che trovate sulle piattaforme streaming, Eminem ha pubblicato anche il video di uno dei pezzi contenuti in “Music To Be Murdered By”, “Darkness”, che ha a che fare con la piaga della violenza da armi da fuoco negli States. La clip si conclude con l’appello, non indifferente alle prossime elezioni nel Paese, “Quando finirà questo? Quando importerà ad abbastanza persone”. E ancora: “Fai sentire la tua voce e aiuta a cambiare le leggi sulle armi in America”. Ecco il video di “Darkness”: