Rockol Awards 2019, guarda il concerto di Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo

Già protagonista dell'omaggio dal vivo a Bruce Springsteen organizzato da Rockol in occasione della scorsa Milano Music Week, il duo composto da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo è stato premiato ieri sera - giovedì 16 gennaio - ai Rockol Awards 2019 come "Miglior Live Italiano per la Critica": sul palco di Santeria, a Milano, il leader degli Afterhours ha proposto prima due cover - “Video Game” di Lana Del Rey e “Shipbuilding” di Elvis Costello - poi due autentici classici della sua band, "Non è per sempre" e "Quello che non c'è".

Il frontman lombardo e il polistrumentista brasiliano naturalizzato italiano sono stati protagonisti, lo scorso 20 dicembre, di “Open Future, Together!”, la cerimonia conclusiva di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura alla quale hanno preso parte anche - in veste di ospiti - Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Rancore, Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara e il già leader di Blur e Gorillaz Damon Albarn.