Vasco vince ai Rockol Awards: guarda il video

Vasco Rossi è stato premiato ai Rockol Awards 2019 nella categoria "Miglior Live Italiano" secondo il giudizio del pubblico: il rocker di Zocca - al momento in studio in vista delle date ai festival rock italiani che lo vedranno protagonista la prossima estate - ha ringraziato per il riconoscimento conferitogli con un video, visibile nel frame qui sotto.

Sarà "uno spettacolo pensato apposta per i festival rock" quello che la star emiliana metterà in scena nel corso della prossima bella stagione: "Chitarre rock blues nel classico stile Vasco Rossi, con l'inserimento di una sezione fiati che darà una ventata di allegria a tutto lo show", ha assicurato lo stesso artista sui suoi canali social, promettendo anche delle scalette dove "ci saranno anche molte novità, con alcune chicche del passato mai eseguite prima".

Ad accompagnare sul palco Vasco Rossi per le sue prossime date italiane - che prenderanno il via il prossimo 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, in occasione dell'annuale edizione di Firenze Rocks - saranno Andrea Torresani al basso (che si alternerà con lo storico Claudio "Il Gallo" Golinelli), Matt Laug alla batteria, Steff Burns e Vince Pastano alle chitarre, Alberto Rocchetti alle tastiere e Frank Nemola a tromba e cori. Confermata anche la polistrumentista Beatrice Antolini, già in forze alla band di Rossi per gli ultimi due tour.