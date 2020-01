Bruce Springsteen, il figlio Sam è ufficialmente un vigile del fuoco di Jersey City: foto

Sam Springsteen, il figlio ventiseienne di Bruce Springsteen e di Patti Scialfa, è ufficialmente un vigile del fuoco di Jersey City - dopo aver completato cinque mesi di addestramento presso la Public Safety Training Academy di Morristown.

Presso il palazzo del municipio di Jersey City si è svolta oggi, 14 gennaio, la cerimonia durante la quale Sam e altri quattordici nuovi pompieri hanno giurato servizio alla città degli Stati Uniti, capoluogo della Contea di Hudson, nello Stato del New Jersey.

"È stato un percorso lungo, e lui si è impegnato molto." ha detto il Boss, secondo quanto riferito dal giornale locale Hudson County View, e ha aggiunto: “Siamo emozionati per lui.”

Dopo aver terminato nel 2014 il percorso presso la Monmouth County Fire Academy, prestigiosa accademia per pompieri, Sam ha poi prestato servizio come volontario a Colts Neck e a Long Beach in California. Lo scorso mese di agosto, dopo aver sostenuto l’esame per diventare vigile del fuoco nella seconda città più grande del New Jersey, il figlio di Bruce si è classificato 42esimo nella graduatoria del concorso e ha superato le selezioni per entrare nei pompieri di Jersey City.

Ecco le foto della cerimonia pubblicate da Steve Fulop, sindaco di Jersey City, su Facebook: