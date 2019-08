Il figlio di Bruce Springsteen è diventato pompiere

Può da un incendiario nascere un pompiere? A quanto pare sì. Sam Springsteen, figlio di Bruce, è entrato nei pompieri di Jersey City. Ad annunciarlo è stato sua mamma Patti Scialfa, via social, attraverso un post nel quale si è congratulata con lui: "Hai seguito i tuoi sogni".

Lo scorso marzo il figlio del Boss, venticinque anni, ha sostenuto l'esame per diventare pompiere nella seconda città più grande del New Jersey. Ce l'ha fatta per un pelo, classificandosi 42esimo nella graduatoria del concorso, a cui hanno partecipato ben 961 persone: solo i primi 60 classificati sarebbero stati ammessi.

Sam, che ha deciso di intraprendere un percorso professionale diverso sia da quello di suo fratello Evan Springsteen (29 anni, conduttore radiofonico) sia da quello di sua sorella Jessica (27 anni, fantina stimata a livello internazionale),in passato ha frequentato la Monmouth County Fire Academy, prestigiosa accademia per pompieri, e successivamente ha prestato servizio come volontario a Colts Neck e a Long Beach in California. Nel 2016 ha salvato la vita a un pescatore rimasto intrappolato nel fango.