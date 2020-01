Sam Smith mostra le natiche su Instagram: 'Pura vida'

Sam Smith nudo su Instagram: il cantante londinese ha pubblicato sul suo account ufficiale una foto in cui mostra le natiche all'obiettivo. L'ha scattata in spiaggia in Costa Rica, dove ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza: "Pura vida", ha scritto la star di "Stay with me" nella didascalia che accompagna l'immagine, diventata così virale sui social da riuscire ad ottenere in meno di una giornata oltre 1,5 milioni di likes. Tanti i colleghi che hanno lasciato simpatici commenti sotto la foto: tra questi anche Nicole Scherzinger ("I love you", ha scritto l'ex cantante delle Pussycat Dolls), Benny Blanco ("Aspetta, voglio baciare il tuo sederino"), Ryan Tedder degli OneRepublic ("Ti sto inseguendo e hai lasciato impronte perfette") e Cardi B ("Voglio morderlo").

Sam Smith, che ha fatto outing nel 2014, in passato è stato legato sentimentalmente con l'attore e modello Jonathan Zeizel. Nel 2015, ritirando il Grammy come Record of the Year per "Stay with me", disse: "Voglio ringraziare l'uomo di cui parla questo disco, di cui mi sono innamorato lo scorso anno. Grazie mille per avermi spezzato il cuore, perché mi hai fatto vincere quattro Grammy". Due anni più tardi, in un'intervista all'Ellen DeGeneres Show, alla tv statunitense, ha fatto sapere di avere una relazione con l'attore Brandon Flynn, noto ai più per aver interpretato il personaggio di Justin Foley nella serie televisiva "Tredici": la storia è giunta al capolinea nel giugno del 2018.