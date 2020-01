Mac Miller, in arrivo l’album postumo ‘Circles’. Ecco il video di ‘Good news’

Il prossimo 17 gennaio arriverà sui mercati “Circles”, l’album postumo del rapper statunitense tragicamente scomparso il 7 settembre 2018. La pubblicazione del disco è stata annunciata dalla famiglia di Mac Miller, il quale stava lavorando al disco di prossima uscita poco prima della sua dipartita. Il seguito di “Swimming” è stato portato a termine con l’aiuto del produttore Jon Brion - con cui Miller aveva lavorato alla sua ultima fatica discografica, pubblicata il 3 agosto 2018 quando il rapper era ancora in vita.

L’album “Circles” è anticipato dal singolo “Good news”, accompagnato dal video diretto da Eric Tilford ed Anthony Gaddis.

Ecco la tracklist e la copertina del disco che uscirà il 17 gennaio:

1. Circles

2. Complicated

3. Blue World

4. Good News

5. I Can See

6. Everybody

7. Woods

8. Hand Me Downs

9. That's on Me

10. Hands

11. Surf

12. Once a Day