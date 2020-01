Coez canta Baglioni: la sua cover di 'Via', registrata agli Abbey Road Studios

Coez canta Claudio Baglioni. Il cantautorapper romano ha inciso una cover di "Via", tra i successi della voce di "Questo piccolo grande amore": lo ha fatto per la prima uscita della serie degli "Spotify Singles", che all'estero non sono più una novità da ormai diverso tempo e che in Italia debuttano invece proprio con Coez. Si tratta di veri e propri 45 giri "digitali" realizzati in esclusiva per la popolare piattaforma di streaming dagli artisti chiamati a partecipare al progetto: sul "lato a" una versione inedita di una canzone pescata dal loro stesso repertorio, sul "lato b" la cover di una canzone pescata da quello di un altro artista.

Tra le uscite più popolari nel Regno Unito e negli Usa, quelle di Ed Sheeran (che ha omaggiato Britney Spears con una sua versione della hit "Baby one more time"), degli Arcade Fire (hanno inciso un tributo a John Lennon su "Mind games"), di Miley Cyrus (la sua cover di "Wildflowers" di Tom Petty ha fatto storcere il naso ai puristi del rock) e dei Greta Van Fleet (che hanno inaspettatamente omaggiato Adele con una cover di "Rolling in the deep").

Coez, primo artista italiano a partecipare all'iniziativa, ha inciso una nuova versione di "La tua canzone" (singolo contenuto all'interno del suo ultimo album "È sempre bello") e una rivisitazione di "Via" di Claudio Baglioni, in chiave drum and bass: "Abbiamo cercato un ritmo diverso rispetto al pezzo originale, fornendo una nuova chiave interpretativa, nel rispetto dello spirito del pezzo". Entrambe le tracce sono state registrate agli Abbey Road Studios di Londra, prodotti da Orang3.