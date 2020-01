Dal 10 gennaio su Rai1 'Il cantante mascherato'

Venerdì 10 gennaio, in prima serata su Rai1 andrà in onda la prima puntata di 'Il cantante mascherato', programma televisivo condotto da Milly Carlucci.

Ha detto la Carlucci alla presentazione del nuovo show:

"Questo prodotto o piace o non piace. Nel cast ci sono personaggi famosissimi. Canteranno senza far emergere le loro caratteristiche vocali. Saranno belli da ascoltare, ma senza dettagli che li facciano scoprire".

Come riporta l'Ansa, otto celebrità si esibiranno in performance canore in forma anonima, nascoste dietro una maschera pittoresca e spettacolare. La condizione fondamentale è l'assoluta segretezza e la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. Sulla segretezza dei concorrenti sono state prese molte precauzioni solo Milly Carlucci e De Andreis ne conoscono l'identità. E non si conoscono tra di loro. Avranno ingressi separati.

A giudicare le esibizioni di questi concorrenti mascherati saranno quattro giurati: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto, più il televoto del pubblico e quello espresso sui social network. Al ballerino Raimondo Todaro, insegnante di 'Ballando con le stelle', è affidata la coreografia.