Tour di Springsteen nel 2020? Little Steven: "Rimanete sintonizzati"

La fonte è più che attendibile: Steve Van Zandt, in arte Little Steve, chitarrista storico della E Street Band - anche se sappiamo che le decisioni del Boss possono arrivare improvvise da un momento all'altro, e nessuno dice no alla chiamata. Van Zandt è molto attivo su Twitter, e ad un fan che gli chiedeva "Allora, niente tour con la E Street Band nel 2020" ha risposto con un "Ancora nessuna decisione. Rimanete sintonizzati".

Insomma non disperate: perché è vero che i grossi tour dell'estate 2020 sono già stati annunciati - ma è anche vero che le date europee dell'ultimo tour della E Street Band, nel 2016 (comprese le tre italiane, due a San Siro e una al Circo Massimo a Roma) vennero svelate a febbraio. Insomma, c'è tempo.

No decision yet. Stay tuned. https://t.co/2XPQKaiCsd — Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) January 1, 2020

Intanto qualcosa si muove anche per l'album: secondo le voci che circolavano tempo fa, Springsteen avrebbe dovuto entrare in studio a fine 2019 per incidere il successore di "Western stars", ma questa volta con la E Street Band. Non se ne era più saputo nulla, ma Ron Aniello - produttore degli ultimi album del Boss - ha fatto capire con un paio di post su Instagram che si sta lavorando a Colts Neck, nei suo studi. Nel primo si dice "Roba buona in arrivo nel 2020", nel secondo si cita direttamente Springsteen. L'attesa continua.