Paris Jackson non si presenta al concerto dei Sunflowers a Roma

Si è conclusa con il più classico dei no show l'attesa apparizione della figlia di Michael Jackson Paris Jackson sui palchi della galleria Contemporary Cluster e dell'Atp di Roma: la cantante, attrice e modella, le cui esibizioni con i Sunflowers - il duo acustico fondato insieme al fidanzato Gabriel Glenn - erano attesa per ieri, sabato 28 dicembre, aveva preferito rimandare i set a oggi in seguito a un malore accusato nell'hotel presso il quale alloggiava nella serata di ieri.

Oggi la figlia del compianto Re del Pop aveva dimostrato di sentirsi decisamente meglio, visitando la città in compagnia dei fratelli Prince e Blanket e dell'amico rapper Omer Bhatti, condotta che aveva portato gli organizzatori a confermare i concerti previsti per il tardo pomeriggio e per la serata di oggi sempre nelle stesse venue.

Eppure, giunti al momento dello show, Paris ha deciso di non presentarsi, facendo sapere di non sentirsi ancora bene: sul palco dell'Atp è salito solo Glenn, che ha eseguito una decina di brani davanti ai fan rimasti in platea.

Il progetto Soundflowers è stato fondato solo nella prima metà del 2019: Paris e Glenn sono saliti per la prima volta su un palco lo scorso 23 giugno, quando - al Canyon Sessions - il duo ha proposto al pubblico i due brani originali "Daisy" e "In the Blue".