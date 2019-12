Rocco Hunt: cambio di location per due concerti del tour

Due concerti del tour primaverile di Rocco Hunt hanno cambiato location. Il live del 4 aprile a Roma, in precedenza programmato allo Spazio Rossellini, si sposta all'Atlantico Live. Mentre, la data milanese del 17 aprile si trasferisce dai Magazzini Generali al Fabrique.

Il 25enne rapper campano presenterà sul palco i brani del suo ultimo album, “Libertà” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato la scorsa estate.

I biglietti per il concerto all’Atlantico Live di Roma - precedentemente previsto nella stessa data allo Spazio Rossellini - e quelli per il Fabrique di Milano - precedentemente previsto nella stessa data ai Magazzini Generali - sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali a partire da lunedì 23 dicembre. I biglietti già acquistati per le stesse date nelle precedenti location restano validi per i nuovi e più ampi club delle corrispettive città.

Queste le date del “Libertà Tour 2020”:

3 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

4 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA

9 APRILE – ESTRAGON – BOLOGNA

17 APRILE – FABRIQUE – MILANO