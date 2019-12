Ghali, ascolta la collaborazione con Ed Sheeran su 'Antisocial'

Il rapper di "Cara Italia" ha reso disponibile online una nuova versione di "Antisocial", brano di Ed Sheeran - realizzato con Travis Scott - originariamente pubblicato nell'album di collaborazioni del cantautore britannico "N.6 Collaboration Project" e ora riproposto anche con il contributo vocale di Ghali.

Ghali Amdouni - questo il nome del rapper nato a Milano nel 1993 - e il cantante di "Shape of You" si sono incontrati lo scorso luglio in occasione del concerto tenuto da Ed Sheeran allo stadio Meazza di San Siro, a Milano.

Dopo il debutto sulla lunga distanza "Album" del 2017, Ghali ha pubblicato una serie dei singoli l'ultimo dei quali - "Flashback" - risale solo allo scorso 11 novembre: in una nota diffusa oggi, lunedì 23 dicembre, lo staff del rapper ha annunciato un nuovo disco di inediti in studio per il prossimo 20 febbraio. La data di pubblicazione del secondo capitolo discografico della carriera dell'artista potrebbe lasciare intuire una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma tra i prossimi 4 o 8 febbraio.