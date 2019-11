Ghali: ascolta il nuovo singolo "Flashback"

E’ stato pubblicato “Flashback”, il nuovo singolo di Ghali che anticipa l’uscita del suo secondo album prevista nel 2020, a quasi tre anni di distanza dall’esordio “Album” (leggi qui la recensione).

“Possiamo stare Best friend, ma ho due richieste, proteggi queste bestie in corsa campestre”. Dice Ghali:

“È forse la frase che più rappresentata quello che volevo esprimere. Gli ultimi anni per me sono stata una montagna russa di emozioni ed esperienze, a volte molto positive altre piuttosto negative. Ho alternato momenti di estrema felicità ad altri di profonda delusione e amarezza. Con quella frase volevo rendere palese il mio rapporto con Dio e sancire il patto con me stesso per un nuovo punto di partenza, tenendo bene a mente chi mi è stato vicino nei momenti più bui e dimenticando quello che mi ha ferito. “Flashback” rappresenta la mia volontà di abbracciare chi mi segue da quando ero solo una promessa. Indip­endentemente dall’evoluzione del mio suono, la mia anima è urban e non ci rinuncio!”.