Lizzo, esibizione a tema natalizio al Saturday Night Live: video

La rapper statunitense Lizzo si è esibita ieri sera, 21 dicembre, al Saturday Night Live e ha proposto una performance in tema con le festività natalizie. In concomitanza del ritorno di Eddie Murphy in qualità di padrone di casa del programma in onda sulla NBC, dopo trentacinque anni, la cantante trentunenne ha proposto il singolo “Good as hell”. In prossimità del Natale, l'artista di Detroit è andata in scena circondata da bastoncini di zucchero, che arricchivano la scenografica, ed è stata accompagnata da ballerine vestite da elfi.

Lizzo ha inoltre cantato una versione rinnovata del suo singolo nominato ai Grammy Awards 2020, “Truth hurts”, con il supporto di una band e di alcune ballerine.

La cantante di Detroit ha pubblicato lo scorso 19 aprile il suo ultimo album “Cuz I love you” (leggi qui la nostra recensione), a distanza di quasi quattro anni dal precedente disco “Big grrrl small world”.