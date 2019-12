Tom Waits e la poesia per Keith Richards

Storia di una lunga amicizia: quella tra Keith Richards e Tom Waits. Il chitarrista degli Stones ha suonato più volte nei dischi di Tom Waits, dal 1985 ("Rain dogs") all'ultimo album di studio ("Bad as me", che ormai ha 8 anni). E Waits ha ricambiato il favore scrivendo una poesia dedicata all'amico: "Ha scritto la sua parte delle canzoni di Sticky Fingers / In un pollaio a Malta / Una volta ha vinto l'Hope Diamond in una partita di poker / E nella stessa notte l'ha perso in una partita di craps / Possiede una chiave inglese e un martinetto fatto di oro massiccio. "

il testo è del 2015, e venne pubblicato in un numero speciale di Rolling Stone america, "Keith Richards: The Ultimate Guide to His Music & Legend", ma è circolato di nuovo in questi giorni, per via del compleanno di Keef, che il 18 dicembre ha spento 76 candeline.

Lo potete leggere per intero qua sotto