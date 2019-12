Foo Fighters: altro EP con cover dei Killing Joke

Un regalo di Natale anticipato di qualche giorno da parte dei Foo Fighters che continuano nella loro serie di EP. L'ultima puntata della serie si intitola “00979725".

Questo set, riporta Loudwire, sembra risalire al 1997, al periodo in cui la band di Dave Grohl stava promuovendo il suo secondo album “The Color and the Shape” (leggi qui la nostra recensione). Il clou dell'EP è la cover dal vivo di "Requiem" dei Killing Joke registrata durante una esibizione alla BBC nel maggio del 1997.

La scaletta include anche una versione lenta di "Up in Arms", una versione acustica di "See You", il singolo mix di "Walking After You" e "Dear Lover", che era apparsa come bonus track giapponese per “The Color and the Shape”.

I Foo Fighters sono attesi in concerto in Italia il 14 giugno al Mind di Milano.