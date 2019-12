U2 e Noel Gallagher, ecco i video live di ‘Desire’ e ‘One’

Lo scorso 15 dicembre si è tenuto a Mumbai, in India, l’ultimo concerto di Bono e soci del tour legato ai trent'anni di "The Joshua Tree”. Gli U2, di scena al DY Patil Stadium, hanno invitato sul palco A.R. Rahman per proporre dal vivo il singolo "Ahimsa" che hanno inciso insieme.

Lo spettacolo ha visto anche la partecipazione di Noel Gallagher che si è unito alla band irlandese per eseguire il brano “Desire” - canzone tratta dal disco di Bono e compagni “Rattle and Hum” del 1988.

Alla fine dello show gli U2 hanno proposto, insieme all’ex Oasis e al musicista indiano Rahman, l’esecuzione dal vivo di “One”.

Al momento, stando a quanto riporta il sito ufficiale della band di Bono, non sono stati annunciati nuovi appuntamenti live.

Gli U2 - che lo scorso 6 dicembre hanno pubblicato l’EP “The eternal remixes” (qui la recensione) - sono discograficamente fermi a “Songs of experience” del 2017 e non è ancora dato sapere se la nuova canzone "Ahimsa" sia solamente un singolo o l’anticipazione di un nuovo album di inediti.