U2: stop al tour a Mumbai, sul palco anche A.R. Rahman. Video

Gli U2 hanno messo la parola "fine" - almeno per il momento - al lungo tour legato ai trent'anni di "The Joshua Tree", uno degli album-simbolo della loro intera discografia. Ieri sera, al DY Patil Stadium di Mumbai, in India, Bono e soci hanno chiuso la branca asiatica della tournée, partita nel maggio del 2017 da Vancouver, in Canada. Sul palco con la band anche il musicista indiano A.R. Rahman, insieme al quale gli U2 hanno inciso il singolo "Ahimsa", che hanno proposto dal vivo.

Nel calendario presente sul sito ufficiale della band non ci sono altri appuntamenti in programma. Non è dato sapere, al momento, se "Ahimsa" resterà solamente un singolo a sé o se invece anticiperà l'uscita, più in là, di un nuovo album di inediti. L'ultimo, "Songs of experience", è uscito nel 2017, a distanza di tre anni dal precedente "Songs of innocence".