The best of 2010-2019: PUNK

I 10 migliori dischi del decennio 2010-2019 secondo gli esperti. Brevi classifiche divise per generi, per tirare un bilancio breve - forse spietato - ma ficcante dei due lustri appena trascorsi.

Iniziamo con la classifica di Stefano Gilardino, nome di punta del giornalismo musicale italiano, specializzato in punk.

Stefano Gilardino, scrittore e giornalista musicale, ha iniziato la carriera in proprio, fotocopiando la sua fanzine punk hardcore Senza Nome all’inizio degli anni Ottanta. È stato redattore di importanti riviste italiane come Rock Sound, Speciale Punk, Onstage Magazine, Dynamo e Vida e collaboratore di XL/Repubblica, Rolling Stone, Bam! Magazine. Ha scritto il libro 100 dischi ideali per capire il punk (Ed. Riuniti, 2006) e collaborato alla stesura delle schede di 1000 concerti che ci hanno cambiato la vita di Ezio Guaitamacchi (Rizzoli, 2010). Nel 2015 ha fondato l’etichetta Intervallo, dedita alle ristampe di sonorizzazioni sperimentali italiane degli anni Settanta. Nell'ottobre del 2017 ha pubblicato La storia del punk per Hoepli Editore, seguito un anno più tardi da Il quaderno punk 1979-1981, scritto a quattro mani con suo fratello Fabrizio. A novembre del 2019 è uscito La storia del rock in Italia, ancora per Hoepli. Vive e talvolta si diverte a Milano.

