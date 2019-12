Ultimo: 'In questo periodo tutto sembra essere 'usa e getta'"

Sui social Ultimo si lascia andare ad alcune brevi riflessioni sulla sua musica, sul suo percorso e sull'attuale scena musicale. Commentando l'uscita del nuovo singolo "Tutto questo sei tu", pubblicato appena lo scorso venerdì (e cantato in anteprima durante la finale di X Factor), a distanza di qualche mese dall'album "Colpa delle favole", il cantautore romano ha scritto su Facebook:

"Sono contento dell'entusiasmante risposta che mi state regalando per questo nuovo singolo. È un brano da cui ricomincia per me un nuovo percorso musicale. In questo periodo in cui tutto sembra essere 'usa e getta', la mia speranza è quella di lavorare a qualcosa che rimanga nel tempo. Ma è tutto nelle vostre mani e direi che vedendo gli straordinari risultati, sono in mani estremamente accoglienti. Vi voglio bene, Nic.".