Roxette, boom sulle piattaforme di streaming dopo la morte della cantante

Boom dei Roxette sulle piattaforme di streaming dopo la morte di Marie Fredriksson, storica voce del duo pop svedese simbolo degli Anni '80, all'inizio di questa settimana.

Secondo quanto scrive Billboard, riportando i dati di Nielsen Music, che traccia le informazioni relative alle vendite, negli Stati Uniti gli ascolti in streaming delle canzoni dei Roxette sono cresciuti addirittura del 770% rispetto ai giorni precedenti la morte di Marie Fredriksson. Solamente tra il 10 e l'11 dicembre le canzoni del duo sono state riprodotte complessivamente ben 4 milioni di volte.

Tra le canzoni più streammate, "It must have been love" è stata riprodotta 1,4 milioni di volte, "Listen to your heart" 700mila volte e "The look" 464mila volte.