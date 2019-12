Roxette: è morta la cantante Marie Fredriksson

Lutto in casa Roxette. È morta a 61 anni la cantante Marie Fredriksson, partner di Per Gessle nel duo svedese salito alla ribalta a livello internazionale tra la fine degli Anni '80 e i primi '90 grazie a successi come "Listen to your heart", "The look", "It must have been love" e "Joyride". Marie Fredriksson lottava da tempo contro un tumore al cervello.

A confermare la notizia della sua scomparsa è stato il quotidiano svedese Expressen, tramite una nota firmata dalla sua famiglia: "È con grande tristezza che annunciamo che una delle nostre artiste più amate se ne è andata". Poi è arrivato anche un post sui canali social ufficiali dei Roxette:

La cantante, classe 1958, aveva fatto sapere di essere malata di tumore all'inizio degli anni Duemila. Nel 1986 il suo incontro con Per Gessle portò alla nascita dei Roxette: il suo esordì quello stesso anno con l'album "Pearls of passion", seguito nel 1988 da "Look sharp!", che vendette molte copie tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, grazie al successo dei singoli "Dressed for success", "Listen to your heart", "Chances" e "The look".

Nel 2002, un anno dopo l'uscita dell'album "Room service", alla cantante venne diagnosticato un tumore cerebrale. I problemi di salute di Marie Fredriksson misero in pausa l'attività del duo, che tornò ad eisbirsi dal vivo solo tre anni più tardi, nel 2005. Per un nuovo album, però, si dovette aspettare fino al 2011, anno in cui i Roxette spedirono nei negozi "Charm school", seguito nel 2012 da "Travelling" e nel 2016 da "Good karma".

Parallelamente ai Roxette, negli anni Marie Fredriksson ha portato avanti una carriera solista. Il suo ultimo album, "NU!", era uscito nel 2013.