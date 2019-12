Morte di Marie Fredriksson (Roxette): il commosso ricordo di Per Gessle

È con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale che Per Gessle, l'altra metà dei Roxette, ha voluto ricordare la cantante Marie Fredriksson, scomparsa all'età di 61 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Gessle, che fondò il duo pop svedese insieme alla Fredriksson nella seconda metà degli Anni '80, subito dopo l'annuncio della morte della cantante ha scritto un commosso ricordo che ha poi deciso di affidare ai social, pubblicandolo insieme ad una foto della partner:

"Il tempo passa così in fretta. Non molto tempo fa abbiamo trascorso giorni e notti nel mio piccolo appartamento ad Halmstad ascoltando la musica che amavamo, condividendo sogni impossibili. E che sogno abbiamo potuto condividere! Grazie Marie, grazie di tutto. Eri una musicista eccezionale, una maestra della voce, un'artista straordinaria. Grazie per aver dipinto con i colori più belli le mie canzoni in bianco e nero. Sei stata l'amica più meravigliosa che potessi avere, per oltre quarant'anni. Sono orgoglioso, onorato e felice di aver potuto condividere con te tutto questo tempo, talento, calore, generosità e senso dell'umorismo. Tutto il mio amore va a te e alla mia famiglia. Le cose non saranno più le stesse ora".

L'ultimo album che i due avevano inciso insieme era stato "Good karma", uscito nel 2016. "Se mi avessero chiesto cinque anni fa se i Roxette sarebbero andati avanti, avrei detto di no. Ce la siamo presi con calma per le sue condizioni", disse Gessle in un'intervista nel 2011 , parlando del ritorno del duo sulle scene con l'album "Charm school", a distanza di dieci anni dal precedente e dopo i problemi di salute che nei primi anni Duemila avevano costretto Marie Fredriksson a ritirarsi per un po' dalle scene.