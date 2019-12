Sofia Tornambene, la vincitrice di X Factor: ‘Adesso inizia il bello’

“Al 100% voglio fare della musica la mia vita”, racconta Sofia Tornambene, la vincitrice della tredicesima edizione di X Factor, che ieri sera, 12 dicembre, ha battuto i Booda cantando l’inedito “A domani per sempre” durante la finale andata in scena al Forum di Assago (Milano).

“Ogni giorno che passava cresceva in me la voglia di diventare un’artista al 100%, di fare della musica la mia vita.” spiega Sofia durante l’incontro con la stampa presso gli studi di Sky a Milano, ricordando il suo percorso all’interno del programma. Insieme a lei ci sono gli altri finalisti di X Factor 2019: i Booda, secondi classificati, i La Sierra, eliminati alla seconda manche, e Davide Rossi, prima eliminazione della finale.

Sofia ha diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata). Si è avvicinata alla musica da bambina, grazie anche a suo padre. “Ho iniziato a cantare quando avevo otto anni. Già cantavo un po’ da prima grazie a mio papà che suona, è un pianista. Ogni volta mi mettevo al piano, lì sotto, e canticchiavo insieme a lui.” Narra a Rockol la giovane cantante, che a X Factor era nella squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta.

“Vado a scuola. E mi sono ritrovata sul palco di X Factor. Ho vissuto davvero un sogno meraviglioso, spero non finisca mai perchè è adesso appunto che inizia il bello. Non vedo l’ora di scrivere, di fare collaborazioni con altri artisti perchè voglio vivere di musica al 100%.”

L’inedito che Sofia ha presentato al quinto live show del talent e con cui ha trionfato alla finale è “A domani per sempre”, un brano che ha scritto a quattordici anni.

“Il mio inedito, ‘A domani per sempre’, l’ho scritto a quattordici anni. È partito dal fatto che volevo finalmente scrivere un brano che mi rappresentasse, qualcosa che uscisse totalmente da me. Prima mio papà mi scriveva lui le canzoni, quando ero piccolina. Poi dopo, naturalmente, i gusti cambiano e andavamo un po’ a cozzare l’uno all’altro. Quindi ho deciso di scrivere questo brano che anche lui è cresciuto insieme a me in questo percorso.” Racconta la giovane autrice della canzone, brano che è maturato insieme a lei durante la sua partecipazione a X Factor. “A domani per sempre” è il pezzo con cui Sofia si è presentata alle auditions e che, grazie alla produzione di Shablo, poi - dice la cantante - “È cresciuto. Come me, anche lui ha un nuovo vestito. Più adatto, cresciuto e più sicuro.”

Sofia, durante l’intervista, alla domanda se ha già qualche altra canzone pronta spiega "Ho ancora qualcosa nel cassetto che deve essere ancora un po’ definito". Ora che X Factor si è concluso, la ragazza diciassettenne continuerà a scrivere e presentare più brani possibili. Dice: “Vorrò scrivere un sacco di canzoni, sia dal punto di vista della musica e del testo. Mi piacerebbe moltissimo anche fare delle collaborazioni con altri artisti.” Il sogno di Sofia, spiega, sarebbe quello di duettare con Marco Mengoni e Ultimo.

Cresciuta ascoltando molta musica jazz, dal momento che suo padre è un jazzista, Sofia da piccola ascoltava Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Il suo idolo però, a cui si ispira più di tutti, è Freddie Mercury. Tra gli artisti che la giovane cantante ammira c’è anche Billie Eilish:

“Billie Eilish è un’artista attuale che adoro, mi ispiro moltissimo a lei. Amo proprio il suo stile, il suo mood, le sue canzoni e come scrive. Tutto”.

Cosa si aspetta Sofia dal futuro?