X Factor, la cronaca della finale

Sta per iniziare la finale della tredicesima edizione di X Factor, al Forum di Assago, trasmessa in diretta su Sky Uno e in chiaro sul digitale terrestre, sul canale TV8.

L'apertura dello show sarà affidata a Robbie Williams, assieme ai cantanti finalisti: i Booda e la Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene.

Ovviamente presenti anche i giudici Samuel, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi che è l'unica senza nessun cantante del proprio roster in gara. Ospiti questa sera anche Ultimo, che presenta il nuovo singolo "Tutto questo sei tu” e Lous and the Yakuza.

I quattro finalisti si affrontano in tre manche, ognuna con una eliminazione. Seguiremo qua lo svolgimento della serata, le canzoni e gli eliminati, fino al vincitore finale.

Nella prima manche: duetto con Robbie Williams, prima eliminazione;

Nella seconda manche un “Best of”, un medley dei tre brani più rappresentativi, e nuova eliminazione;

Infine manche finale con gli inediti e due finalisti e proclamazione del vincitore.