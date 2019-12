X Factor, Sofia Tornambene vince l'edizione 2019

Sofia Tornambene vince la tredicesima edizione di X Factor, trionfando alla finale in scena questa sera, 12 dicembre, al Forum di Assago (Milano). Diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata), era bella squadra delle Under Donne di da Sfera Ebbasta e ha battuto nello scontro finale i Booda cantando il suo inedito "A domani per sempre". Alla prima manche è stato eliminato Davide Rossi, mentre i Sierra, dati per favoriti, sono stati eliminati alla seconda manche.

La serata conclusiva del talent show canoro di Sky è stata caratterizzata dalla presenza di tre artisti ospiti.

Robbie Williams ha aperto lo show esibendosi con i concorrenti e il presentatore Alessandro Cattelan e ha poi duettato con i finalisti nella prima parte della gara. Ultimo, prima che venisse resa nota l’eliminazione di Davide, ha presentato live il suo nuovo singolo “Tutto questo sei tu”. La terza guest della finale è stata Lous and the Yakuza, l’interprete del brano “Dilemme”.

L’ex Take That, poco prima di scoprire il vincitore di x Factor, ha presentato dal vivo un medley di alcuni brani tratti dal suo album natalizio “The Christmas Present” (qui la recensione).