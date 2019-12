Con oltre 16 milioni di copie vendute nel mondo non è solo una delle canzoni natalizie più conosciute nel mondo, ma anche il 12esimo singolo più venduto nella storia della musica.

"All I Want for Christmas Is You" arrivò nei negozi di dischi 25 anni fa, il 29 ottobre del 1994 e da allora è una delle colonne sonore del Natale in tutto il mondo. Scritta da Walter Afanasieff e dalla stessa Mariah Carey la canzone è entrata nel Guinnes Book Of Records come canzone femminile ad aver avuto il maggior numero di streams in un singolo giorno (oltre 10 milioni nel dicembre del 2018) e come singolo natalizio che ha trascorso il maggior numero di settimane (20) nella top 10 del Regno Unito.

Davvero niente male per un brano che solo questa settimana ha conosciuto l'onore della vetta della classifica - ci ha messo 25 anni - negli Stati Uniti. E non lo ha mai raggiunto in Gran Bretagna (e neppure in Italia) ma che è stato calcolato abbia fatto guadagnare ai suoi autori oltre 60 milioni di dollari in royalties.

Dopo la versione originale, 10 cover da ricordare.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)