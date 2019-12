Mariah Carey, la sua 'All I want for Christmas is you' al primo posto dopo 25 anni

Ci sono voluti venticinque - lunghissimi - anni, ma alla fine ce l'ha fatta: con "All I want for Christmas is you" Mariah Carey ha conquistato il primo posto della classifica delle canzoni più popolari negli Stati Uniti della settimana.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, nonostante sia considerata all'unanimità tanto una hit del repertorio della cantante quanto un vero e proprio classico natalizio contemporaneo - tanto da essere stata più volte coverizzata da altri cantanti e da finire in spot e film - la canzone non era mai riuscita a conquistare la vetta della classifica statunitense, dal 1994 (l'anno della sua pubblicazione) ad oggi.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

"We did it": "Ce l'abbiamo fatta". Così Mariah Carey ha commentato l'evento sui social, dopo aver raggiunto il podio nel 2017 e nel 2018, dovendosi però accontentare della terza posizione.