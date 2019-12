Stasera la finale di X Factor 13: ospiti, concorrenti e dove vederla

Si svolge questa sera, 12 dicembre, la finale della 13° edizione di X Factor: va in onda in diretta dal Forum di Assago, ed è possibile vederla su Sky Uno oltre che in chiaro su TV8 e sulle piattaforme digitali (SkyGo e Now!).

In gara 4 concorrenti per la vittoria finale: Booda e la Sierra, guidati da Samuel. Davide Rossi,del team di Malika Ayane e e Sofia Tornambene, seguita da Sfera Ebbasta. Mara Maionchi, i cui cantanti hanno trionfato nelle due scorse edizioni, non ha nessuno dei suoi in finale.

La finale si svolge in tre manche:

La prima manche i finalisti duetteranno con Robbie Williams, e avverà la prima eliminazione La seconda manche i superstiti presenteranno un “Best of”, un medley dei tre brani che più li rappresentano, e nuova eliminazione I Booda hanno scelto “Heart beat” di Nneka, “212” di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj.

La Sierra portano “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De Andrè, “7 Rings” di Ariana Grande e “Dark Horse” di Katy Perry.

Davide Rossi porta “How long has this been going on” di Gershwin, “Why’d you only call me when your high” degli Arctic Monkeys e “Don’t stop me now! dei Queen.

Sofia Tornambene porta “Fix you” dei Coldplay, “Papaoutai” di Stromae e “C’est la Vie” di Achille Lauro. Nuova eliminazione. Infine manche finale con gli inediti e due finalisti e proclamazione del vincitore,



Robbie Williams, oltre ai duetti, presenterà “The Christmas Present”, l’album di natale appena uscito, mentre Ultimo è infatti il super ospite italiano: interpreterà un medley dei suoi brani più noti e presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “ Tutto questo sei tu”, che esce il giorno dopo, 13 dicembre. Altro ospite internazionale sarà Lous and the Yakuza.

Prima della finale, alle 20.25, l’Ante Factor condotta da Pilar Fogliati con Achille Lauro