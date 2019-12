Brian Eno, ascolta l'inedito (politico) 'Everything’s on the Up With the Tories'

Il deus ex machina dell'ambient music e dell'art rock non si è mai fatto pregare, quando si tratta di esprimere la propria opinione circa la situazione politica del suo paese - il Regno Unito - o internazionale: alla vigilia delle consultazioni che il prossimo giovedì, 12 dicembre, richiameranno alle urne i sudditi di Sua Maestà, Brian Eno ha reso disponibile sulla propria pagina YouTube ufficiale un brano inedito molto orientato politicamente intitolato "Everything’s on the Up With the Tories" ("Tutto cresce con i conservatori").

Piatto forte della canzone - musicalmente, una sorta di polka - è il testo, dove il veterano compositore e produttore di Melton, Suffolk, passa sarcasticamente in rassegna quelli che, a suo avviso, sono i lasciti dell'esecutivo conservatore eletto nel 2017 e guidato prima da Theresa May poi da Boris Johnson, dal crescente divario tra redditi alti e bassi alla privatizzazione della sanità, senza dimenticare l'affaire Brexit, causa scatenante della convocazione di elezioni anticipate.

Tutti i proventi maturati dal brano saranno devoluti ad associazioni impegnate nell'assistenza dei senzatetto.

Lo scorso mese di giugno a Brian Eno è stata conferita la Stephen Hawking Medal for Science Communication nel corso del festival scientifico Starmus V. All'artista, per l'occasione, è stato accordato anche l'onore di vedere un corpo celeste ribattezzato con il suo nome: l'asteroide 81948 (2000 OM69), scoperto dal ricercatore Marc Buie con il supporto dell'International Astronomical Union e del Minor Planet Centre, è stato ribattezzato con il nome completo dell'artista, ovvero Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno.